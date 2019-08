Nonostante i 52 anni compiuti lo scorso gennaio, Claudio Caniggia continua a essere un personaggio sotto i riflettori, soprattutto per vicende legate al gossip. Dopo i tanti siparietti del passato, l'ex Verona, Atalanta e Roma è stato vittima di alcune dichiarazioni polemiche della moglie Martina Nannis. Intervenuta al programma tv argentino 'Confrontados', la Nannis ha denunciato la nuova relazione tra Caniggia e Sofia Bonelli: "Io non sono separata da mio marito, non mi sono divorziata né niente. Mio marito sta con una prostituta, una tossica che lo tiene drogato tutto il giorno. Finiranno tutti in carcere. Ho già appuntamento con i miei avvocati. Sono 33 anni che sto con mio marito, figuratevi se mi possono chiudere la bocca con qualche artificio legale, soprattutto pensando alle cose che so di mio marito!".