L’Arezzo lavora a un clamoroso ritorno per rimpiazzare Moscardelli passato al Pisa. Il d.s. Pieroni cerca di convincere Floro Flores, svincolato dopo il fallimento del Bari, a tornare in amaranto. Un’idea che potrebbe prendere corpo.



Il colpo del giorno lo piazza la Feralpisalò che ingaggia Michele Canini (Cremonese) in difesa e Altare (Genoa). Cane (Messina) verso Cuneo. Bis Alessandria con De Luca (Torino, era al Renate) e Tentoni (Atalanta, era alla Carrarese). Ne prende due anche l’Albissola che preleva in prestito Cais (Juventus) e Sibilia (Genoa). Il Monza tratta Giorno (Parma, era al Vicenza). Galuppini (Parma, era al Cuneo) firma per il Ravenna. Rinforzo per la Carrarese: ecco Valente (Samb). Ufficiale Calderini (Foggia) alla Sambenedettese.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la Ternana è vicina a chiudere il colpo Vives (Pro Vercelli) in mezzo al campo. Il Gubbio ottiene Plescia dall’Empoli. Il Rieti ha scelto come direttore sportivo Malu Mpasinkatu (ex Catanzaro) e ha trovato l’accordo con l’italo-australiano Gallifuoco (ex Tottenham). Liguori (Napoli) va alla Paganese. La Casertana riprende Padovan (Juventus). Tchetchoua (Inter) al Francavilla. Giosa (Alessandria) firma per il Potenza che è in pressing per convincere Brienza (Bari). Curto (Empoli) firma con la Reggina che tratta Sandomenico (Teramo). Il Catanzaro pesca Riggio e Nicoletti dal Crotone. Due giovani del Palermo in arrivo a Trapani: Bonfiglio e Toscano.



Intanto si completa il roster allenatori: il Matera ha scelto Imbimbo (ex Martina), mentre la Juve Stabia riparte da Caserta e l’Arzachena ha rinnovato il rapporto con Giorico.