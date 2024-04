Cannabis legalizzata in Germania: il Bayer Leverkusen segna e Frimpong e Adli esultano... fumando VIDEO

un' ora fa



Il Bayer Leverkusen è un rullo compressore che sta spazzando via avversari su avversari in patria e in Europa. La squadra di Xabi Alonso è in lizza per completare il suo personale 'Tripletino', essendo in netto vantaggio in classifica sul Bayern in Bundesliga, ai quarti di Europa League e in finale di Coppa di Germania.



GRANDE GIOIA - Proprio nella coppa nazionale, le Aspirine hanno ottenuto il loro ultimo successo: un secco 4-0 al Fortuna Dusseldorf, propedeutico per giocarsi il titolo contro il Kaiserslautern. Tra i protagonisti del match sicuramente Frimpong e Adli, marcatori e autori di una curiosa esultanza che si lega all'attualità. Dopo la rete dell'esterno olandese infatti, la punta gli si è avvicinato e ha mimato di 'rollare' per lui una sigaretta, prontamente 'fumata' dal compagno. Un gesto goliardico ma che arriva due giorni dopo il voto a favore della legalizzazione parziale della cannabis nel Paese. In Germania infatti, dopo il provvedimento del governo di Olaf Scholz, è autorizzato il possesso per uso personale anche in pubblico di fino a 25 grammi di cannabis. Una svolta che deve aver fatto contenti, tra gli altri, anche Frimpong e Adli.