Com’è il consumo di droga ai tempi del coronavirus?



Partiamo dalle sostanze legali. Come ci informa Repubblica, fiorisce il consumo di cannabis light: durante la pandemia vendite boom! Volano le consegne a domicilio di canapa legale dopo che il lockdown ha complicato l'acquisto di marijuana illegale. E mentre Amsterdam è costretta a riaprire i coffee shop, negli Stati Uniti il mercato è quasi raddopppiato e cinque stati hanno dichiarato la cannabis "bene di prima necessità”. E in Italia? La pandemia ha fatto esplodere le vendite di cannabis legale (triplicate), quella con contenuto di Thc, lo psicoattivo con effetto allucinogeno, sotto lo 0,5%.



Passiamo invece al mercato delle sostanze illegali, alla spaccio legato alle attività della criminalità organizzata. Un’inchiesta del Corriere della Sera ci svela come si spaccia la droga al tempo del coronavirus, tra corrieri e deep web. Lo stratagemma più utilizzato dagli spacciatori è quello delle buste incellofanate con codice per il tracciamento garantito dal corriere. E’ su questo tipo di spaccio che in questo periodo si concentrano le attività di indagine della Guardia di Finanza.