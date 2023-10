Se a ogni anno corrispondesse un giocatore, il 2006 sarebbe quello di Fabio Cannavaro: scudetto con la Juve - poi tolto - Mondiale, Pallone d'Oro e Fifa World Player. 365 giorni da prendere e incorniciare lì, su una bacheca che diventerà storia. Lui e Kakà sono stati gli ultimi due a vincere il Pallone d'Oro prima del botta e risposta Ronaldo-Messi che ha monopolizzato la premiazione per nove anni consecutivi."Avevo fatto una grande stagione e un Mondiale importante, ma pensavo di vincerlo. Ce la giocammo io e Buffon, Gigi rimase deluso perché si aspettava di vincerlo. Io, prima dell'esclusione di Zidane, credevo lo vincesse lui. Tutti si ricordano il Pallone d'Oro, ma a me ha fatto più piacere ricevere il Fifa World Player, perché è il risultato di una votazione fatta da allenatori e capitani"."Ce l'ho a casa, ben custodito. Quando vengono i miei amici è la prima cosa che vogliono vedere. Ma su questo ho un aneddoto da raccontarvi"."Un anno prima di vincerlo andai a casa di Nedved che aveva il suo Pallone d'Oro esposto sul camino. Mia moglie disse di toccarlo, ma io non ci pensai minimamente. Funziona come con le coppe: queste cose non si toccano, si alzano".