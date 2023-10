Nello sguardo di Fabio Cannavaro si percepisce l'entusiasmo di chi ha voglia di allenare. Osserva, studia, si aggiorna in attesa della chiamata giusta. L'avventura complicata di Benevento è stata messa alle spalle insieme a qualche rimpianto,"Van Dijk ha perso un po' di concentrazione, ma quando è in forma resta il migliore. Oggi si sente dire qualsiasi cosa su come difendere, ma alla fine la marcatura è una sola. E sempre quella"."Scalvini dell'Atalanta. Pur essendo alto non ha paura di giocare uno contro uno"."Tantissimo. Dopo pranzo mi metto a lavorare un paio d'ore su qualche partita già vista, sui miei appunti analizzando qualche giovane. Non pensavo di appassionarmi così, ma non è una cosa che mi pesa. Spesso consulto ancora un quaderno dove scrivevo quando giocavo"."Segnavo le cose positive e negative degli allenatori. Per esempio: quando una squadra sta perdendo e l'allenatore è seduto in panchina ai giocatori viene trasmesso il gesto di resa. Tanti dicono che quando si diventa allenatori bisogna dimenticare l'esperienza da calciatori, io invece penso che sia un valore aggiunto. Almeno nel mio caso"."Per me lo staff è fondamentale, ognuno di noi deve avere un ruolo ed essere parte integrante del gruppo. Ho provato a staccare Paolo, ma per adesso mi ha detto di no e preferisce restare con me. E io sono molto esigente eh, li faccio faticare tanto"."Sì, la Fiorentina quando andò via Prandelli (marzo 2021, ndr). In quel periodo allenavo il Guangzhou, sul contratto avevo una clausola di 50 milioni e non c'è stato modo di trovare una soluzione. Ho avuto anche la possibilità di andare all'Inter Miami, avevo già parlato con Beckham ma non se ne fece nulla sempre per questa clausola"."La Serie B è un campionato difficile, anche se meno tecnico e più fisico rispetto a quello cinese. Per fare il gioco che voglio io serve tecnica e un po' di cattiveria, ma sono convinto che quel Benevento con un attaccante in più non sarebbe retrocesso. A me era stata chiesta la salvezza, se avessimo avuto un'altra punta l'avremmo raggiunta"."Mi piace chi lavora in modo intenso dall'inizio alla fine. Nel calcio non ci si può permettere di rilassarsi. Una carriera dura in media 15 anni, chi inizia questo percorso deve capire che non esistono giorni di vacanza; se perdi 0-3 e vai in discoteca per me sei un deficiente, e se dovesse succedere apprezzerei la sincerità di un giocatore che viene da me e me lo dice. Così si può provare a ridurre l'errore"."Posso dire quello che ha fatto più fatica: Passarella a Parma. Arrivò in un momento difficile e non capì i problemi della squadra. Avevamo bisogno di una persona allegra, lui era molto rigido e non ci fu empatia".