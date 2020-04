Durante una diretta su Instagram, Fabio Cannavaro ha ospitato oggi Papu Gomez, stella dell'Atalanta: "Ti rivelo una cosa: volevo portarti a tutti i costi in Cina, qui da me. Ma devi essere felice perché giochi in una squadra forte che va ad alta intensità, anche in Champions League vi vedevo bene". Il Papu concorda e sorride: "Sì, in Champions ci troviamo come fossimo nei nostri panni per lo stile di gioco. Italia? Devo tanto a questo paese, mi trovo bene. Una volta Ventura voleva portarmi in Nazionale, ci ho pensato davvero ma non si poteva per regolamento".