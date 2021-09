Fabio Cannavaro torna in Italia. Dopo aver rescisso il contratto col Guangzhou Evergrande in crisi finanziaria, l'allenatore italiano (ex difensore di Napoli, Parma, Juventus e Real Madrid) è atteso domenica in tribuna allo stadio Olimpico per assistere al derby Lazio-Roma con suo figlio Andrea, che gioca nelle giovanili biancocelesti. Intanto, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, qualche sondaggio sulla sua disponibilità è stato già fatto da nazionali e club stranieri.