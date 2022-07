L'ex Pallone d'Oro e capitano della Nazionale, Fabio Cannavaro, intervistato dal Corriere della Sera parla dell'arrivo di Gleison Bremer alla Juventus: "Sinceramente pensavo che il brasiliano andasse all’Inter, ma anche in questo caso è valsa la forza economica del club che l’ha poi preso. Alla fine la Juve ha incassato tanto per il trasferimento di De Ligt al Bayern, ha avuto la liquidità per comprare. Bremer è stato il miglior difensore dello scorso anno, ha tecnica e fisicità. Ma giocare nel Torino è un’altra cosa che farlo nella Juventus. Sono curioso di vedere se si confermerà. A questo punto credo che l’Inter, se ci riesce, trattenga Skriniar".