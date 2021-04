Fabio Cannavaro, capitano dell'Italia mondiale del 2006, allenatore del Guangzhou Evergrande, critica il calcio italiano a la Gazzetta dello Sport: "E' diventato fra i peggiori d'Europa. Si prendono giocatori a fine carriera, si punta poco sui giovani. Il gioco si è impoverito. Persino la Mls è meglio organizzata come infrastrutture. ​Però degli elementi che fanno sperare in una rinascita nonostante tutto ci sono. Sul piano del gioco abbiamo una bella Nazionale, moderna per concetti di gioco. Capace di proporsi senza mai aver paura. Ancora hanno fatto solo gare di qualificazione, ma sono convinto che potranno essere protagonisti nell’Europeo e al Mondiale. Sarebbe un traino per il movimento. Poi, sotto l’aspetto organizzativo, sto facendo un Master organizzato dalla Fifa. Nei giorni scorsi ho seguito con attenzione la lezione dell’a.d. del Milan Ivan Gazidis. Spiegava che, paradossalmente, il calcio italiano è rimasto talmente indietro da avere i maggiori margini di crescita. E sono d’accordo, le nuove proprietà straniere stanno investendo per questo motivo".



SU RONALDO - ​"Giusto pensare di gestirlo. Ma se poi su 25 partite di campionato ha segnato 24 gol allora bisogna star zitti. I fatti ci dimostrano che continua a essere un fuoriclasse. Che ha deciso anche la Supercoppa e dunque la difesa del Napoli dovrà stare molto attenta".