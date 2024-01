Cannavaro in lacrime: 'Riva era il mito dei miti, una persona speciale'

Lacrime sincere, una commozione unica. Intervistato, a caldo, dagli spalti dello stadio Al Awwal di Riyad,, dove si è appena svolta la finale di Supercoppa Italiana (vinta dall’Inter per 1-0, firmato Lautaro, sul Napoli), Fabio Cannavaro, capitano della Nazionale Italiana campione del Mondo nel 2006 in Germania – evento nel quale Riva era presente in qualità di team manager – ha ricordato Gigi Riva, in lacrime. Ecco le sue parole a Mediaset: "Era il mito dei miti, una persona eccezionale che ci ha trasmesso grandissimi valori. Sicuramente lo ricorderanno in tanti, perché oltre al calciatore era una persona speciale”.