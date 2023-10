L'ex difensore dell'Inter, della Juventus e della Nazionale, Fabio Cannavaro, ha parlato a margine dell'evento Prometeon Meet the Titans a FcIn non solo della sua storia, ma anche del futuro nerazzurro.



CAMPIONE DEL MONDO - "Sì, il tempo passa, adesso quando rivedo quelle immagini mi emoziono ancora di più, significa che sono diventato vecchio. Resta però un'esperienza fantastica, condivisa con un gruppo eccezionale, con dei ragazzi con i quali ridiamo e scherziamo ogni volta che ci incontriamo. Come se questi 17 anni non fossero passati".



SCUDETTO - "Penso che l'Inter, il Milan e il Napoli siano le favorite, dietro c'è la Juve che fa fatica ancora un po'".



SUNING - "Si tratta di imprenditori importanti, conosciuti da tutti. Il calcio cinese, dopo l'exploit del 2017-2018, è andato in crisi a causa del Covid. Adesso è molto diminuito, tante società hanno avuto problemi e hanno chiuso, come il Jiangsu. Ma torneranno perché c'è tanta passione, lì seguono tutto il calcio italiano. Per me è stata un'esperienza fantastica".



SUNING INVESTIRÀ NELL'INTER? - "Penso di sì, hanno una società tra le migliori d'Europa. Quindi è normale che cercheranno di investire".