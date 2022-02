Intervistato da Sky Sport, l'ex difensore, Fabio Cannavaro, ha espresso la propria opinione in merito alla partita di domani sera tra Napoli e Inter.



"Lo dico da inizio campionato che il Napoli è una buonissima squadra, Spalletti ha l'esperienza giusta in Italia e ora sta facendo la differenza. Poi è il momento giusto per affrontare l'Inter che viene dal ko nel derby. Il Napoli è forte, visto come sta andando il campionato può avere una chance di vincere il titolo, deve approfittarne anche considerando che la Juve ormai è attardata".