Fabio Cannavaro, ex difensore di Parma, Inter, Juve e Real Madrid, campione del mondo e Pallone d’Oro nel 2006, parla a Sky Sport di Faustino Asprilla, suo compagno in gialloblù: “Arrivai a Parma giovane, si giocava per vincere. Un aneddoto? Minotti, il capitano, si segnava le multe che ognuno doveva pagare. Arrivò il turno di Asprilla, che doveva pagare tre milioni. Allora lui si alzò e mangiò il fogliettino su cui erano riportate le cifre”.