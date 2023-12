Fabio Cannavaro è pronto a tornare in panchina. L'ex difensore italiano di Napoli, Parma, Inter, Juventus e Real Madrid è in trattativa con l'Adana Demirspor. Il club turco ha esonerato l'olandese Patrick Kluivert (ex centravanti olandese di Ajax, Milan e Barcellona) dopo la sconfitta in casa per 3-2 contro il Samsunspor.



La squadra, dove gioca anche l'attaccante italiano Mario Balotelli (attualmente fuori per infortunio) è quinta in classifica con 23 punti raccolti nelle prime 14 giornate di campionato. Cannavaro ha già allenato in Cina (il Guangzhou Evergande, il Tianjin Quanjian e la nazionale), in Arabia Saudita (l'Al-Nassr) e in Italia (il Benevento in Serie B).