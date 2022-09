Il Benevento ha comunicato ufficialmente sui social l'esonero di Fabio Caserta dopo sei giornate di campionato di Serie B: il tecnico paga le ultime sconfitte contro Cagliari e Brescia e un inizio non esaltante, nonostante i rinforzi importanti nel mercato estivo.



TOCCA A CANNAVARO - Nelle ultime ore il direttore sportivo Pasquale Foggia ha raggiunto un accordo con Fabio Cannavaro, che era senza panchina dal settembre del 2021, dopo l'esperienza in Cina al Guangzhou Evergrande. Si attende soltanto l'ufficialità, ma sarà l'ex capitano della Nazionale campione del Mondo il nuovo allenatore del Benevento: per Cannavaro si tratta del primo incarico su una panchina italiana