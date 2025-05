Cannavaro sicuro: "L'Inter parte favorita con il PSG. Mi auguro porti a casa la Champions, ne abbiamo bisogno"

Gabriele Stragapede

29 minuti fa



Una sfida attesa, una partita che può cambiare le sorti di una carriera intera. L’Inter guidata da Simone Inzaghi è attesa da un appuntamento con la storia: la finale di UEFA Champions League contro il Paris Saint-Germain di Luis Enrique. La seconda grande finale europea in tre stagioni per i nerazzurri, un’occasione straordinaria per centrare il quarto titolo continentale da aggiungere alla bacheca di Viale della Liberazione.



In molti si sono espressi sulla partita, ma Fabio Cannavaro ha analizzato così la sfida a Sky Sport: "Da italiano, mi auguro che l'Inter porti a casa la Coppa. Per me l'Inter parte favorita, anche se affronta una squadra che, oltre ad essere forte in attacco, guarda anche alla fase difensiva rispetto al Barcellona, quindi sarà più difficile. Mi auguro che Marcus Thuram faccia gol, gli ho mandato un messaggio l'altro giorno. Spero anche per lui che l'Inter possa portare la Coppa in Italia perché ne abbiamo bisogno".