Intervenuto a Tmw, l'agente Fifa, Alessandro Canovi, ha espresso la propria opinione in merito al mercato dell'Inter.



Ad oggi quale ritiene l'idea migliore vista in Serie A?

"Lukaku, che ha rotto gli equilibri per due anni. Credo che l'Inter abbia fatto un acquisto importante. E poi Di Maria in Italia farà ancora due grandi annate almeno. Se sta bene, fa la differenza".