Un anno di stadi chiusi. Un anno senza abbracci sugli spalti, senza cori che provengono dalla curva, senza inni delle squadre cantati all'unisono prima e dopo la partita. Sono cose che mancano, una parte integrante della partita che è stata, però, necessaria mettere da parte per andare avanti, conducendo in porto il campionato la scorsa stagione e portando avanti l'attuale. Chissà se per l'Europeo qualcuno sarà sugli spalti a cantare, tifare, esultare: la voglia c'è, bisogna vedere se ce ne sarà la possibilità...



E dato che, al momento, si può solo ricordare, ricordiamo: chiudiamo gli occhi e sentiamo il rumore dei tamburi che detta il ritmo al nostro cuore, in quelle domeniche in cui andare allo stadio era una speciale normalità; andiamo a riassaporare quelle canzoni che coloravano le domeniche, quei cori che riempivano lo stadio, ulteriore presenza di quel rito pagano che tanto manca. E partiamo da Roma, dove c'è un prima e dove c'è un dopo, tra Roma, Roma, Roma e Grazie Roma, entrambe a firma di Antonello Venditti. E poi A mano a mano cantata a Crotone, You'll never walk alone a Liverpool, e così via, fino ad arrivare al Sudamerica, terra di futbol, festa e spalti pieni di tifosi che solo una cosa sola... E anche alla terza categoria abruzzese...



Ma anche quelle canzoni che caricano prima del match, prima delle partite di periferia, quelle del calcio vero e puro, senza lustrini e riflettori, come La leva calcistica del '68 di De Gregori e Tu Corri dei Gemelli Diversi, che fanno entrare chi ha gli scarpini sporchi di terra battuta nel mood giusto. Torneremo a cantare insieme, torneremo a caricarci cantando prima delle partite. Perché la forza della musica legata al calcio ce la racconta meglio di chiunque altro Venditti.



Dimmi cos'è

Che ci fa sentire amici anche se non ci conosciamo

Dimmi cos'è

Che ci fa sentire uniti anche se siamo lontani

Dimmi cos'è, cos'è

Che batte forte, forte, forte in fondo al cuore

Che ci toglie il respiro

E ci parla d'amore