Cercato dall'Inter, il futuro di Ante Rebic è ancora tutto da scrivere. Queste le parole di Hutter, allenatore dell'Eintracht, dopo il ko nei playoff di Europa League contro lo Strasburgo: "Se vuole restare qui lo dimostri! In caso contrario, bisogna trovare una soluzione. Quando giochi per l'Eintracht, devi sempre dare tutto. Da lui non ho visto questa cosa. Ora ci sediamo con lui e ne parleremo chiaramente!". Sul croato è sempre vivo l'interesse dell'Inter, mentre nelle scorse settimane è stato accostato al Milan.