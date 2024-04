Caos a Crotone, giocatori aggrediti in spiaggia con spranghe e bastoni: scatta l'indagine

Stando a quanto sta venendo ricostruito nelle ultime ore, i giocatori sarebbero stati picchiati con spranghe e bastoni, in una sorta di spedizione punitiva all’indomani della sconfitta, subita dal Crotone in campionato, contro il Brindisi. La società calabrese si trova, per dovere di cronaca, in piena lotta per la zona pllayoff.

"Il Presidente Gianni Vrenna, il direttore generale Raffaele Vrenna e tutto il Football Club Crotone, appreso dell’episodio inaccettabile di cui sono state vittime alcuni tesserati nella giornata di ieri, intendono esprimere la piena solidarietà per i ragazzi coinvolti e condannare fermamente qualsiasi manifestazione e forma di violenza. Il periodo difficile che la squadra sta vivendo di cui siamo i primi ad essere rammaricati, non può mai essere una giustificazione per gesti del genere. La violenza non è mai la soluzione, nello sport come nella vita, e questo è un concetto che dobbiamo ribadire senza indugi, impegnandoci anzi a diffonderlo”.