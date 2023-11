Le premesse per una serata di tensione c'erano tutte ma nessuno si sarebbe aspettato che finisse in caos con tanto di aggressioni. E inveceche ha alimentato polemiche e minacce di denunce. Per il momento il solo effetto certo è che l'assemblea di ieri sera è stata sospesa e riconvocata per lunedì prossimo , lunedì 20 novembre alle 21 locali, ancora una volta nella Dragão Arena. Rimangono agli archivi le pessime scene cui si è assistito ieri sera, al termine di quello che è stato definito “uno dei giorni più neri nella storia del FC Porto” A pronunciare questo giudizio è stato, che del Porto è stato allenatore e pare sempre più, alla guida il club dal 1982. Villas Boas e gli altri candidati sono fra i principali contestatori del cambio di statuto che comprende una serie di nuove regole disegnate a tutela dello status quo. Per esempio, quella che prolunga da 10 a 15 anni il periodo minimo di continuità da socio per poter concorrere alla carica di presidente. L'assemblea è stata preceduta da forti polemiche della base associativa, sia per i contenuti delle modifiche proposte, sia per le modalità poco trasparenti di organizzazione. Ma il peggio è arrivato al momento della celebrazione dell'assemblea.. Non certo le condizioni ideali per discutere e favorire partecipazione e pluralismo. Ma soprattutto, sono state le condizioni di tensione a porre a rischio l'assemblea. Condizioni delle quali qualcuno ha approfittato.In un dato momento sono esplose le tensioni, con incidenti e aggressioni. E a animarli è stato il gruppo dei Super Dragões,. La loro azione ha fatto immediatamente degenerare la situazione, provocando lo svuotamento delle tribune e la sospensione dell'assemblea . Che certo, fra una settimana potrà riprendere. Ma in quali condizioni?@pippoevai