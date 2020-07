Il rigore non dato al Parma per fallo di mano di Mancini in area nella sfida contro la Roma rischia di costare molto caro al direttore di gara Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Secondo la Gazzetta dello Sport la direzione di gara e in particolare la gestione dell'episodio anche nel confronto con il Var non sono andati giù ai vertici dell'Aia che sono pronti a fermarlo per un lungo periodo.