Caos arbitri in Turchia: Galatasaray-Fenerbahce sarà diretta da uno straniero, i club pongono veti sui nomi

La bufera sugliinnon si placa e infuriano le polemiche ogni weekend. Una situazione critica che ha portato la Federcalcio turca a una scelta forteA pochi giorni dal big match valido per la 25esima giornata della Super Lig e cruciale per la corsa al titolo, con il Gala diavanti di sei punti sul Fener di, la TFF (Federazione calcistica di Ankara) ha deciso di non puntare su arbitri locali per non metterli in una posizione difficile e prelevare invece un direttore di gara dall'estero. Una scelta anche questa però che ha portato a nuovi scontri con i due club.

, presidente della, ha annunciato la decisione di affidare Galatasaray-Fenerbahce (in programma lunedì 24 febbraio alle 18) a un arbitro straniero: "Per porre fine alle polemiche e non mettere in una posizione difficile i nostri amici arbitri, a dirigere questa partita sarà un arbitro straniero di fama mondiale. Sono state mandate comunicazioni e sono state ricevute le conferme. Posso dire che l'arbitro sarà straniero e di fama mondiale. Sentirete parlare nel fine settimana".

- Un arbitro straniero per Galatasaray-Fenerbahce dunque, ma chi? Immediatamente dopo l'annuncio, la stampa turca ha fornito i primi possibili nomi e due sono emersi sugli altri:. Con i primi nomi, però, sono arrivate anche le prime polemiche.Come riferito da Fanatik,- La TFF tuttavia, riferisce Sports Digitale, ha informato i due club che non avrebbe risposto alle richieste di entrambe le squadre in merito all'arbitro straniero da nominare. La decisione finale spetta solo a TFF e e all'associazione arbitri turca.

- La scelta dunque, conferma il portale rumeno Sport.ro, è ricaduta su, a cui è stata affidata anche la super sfida tra Real Madrid e Manchester City, ritorno dei playoff di Champions League.