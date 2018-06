Il ko contro la Croazia e l'alto rischio eliminazione ai gironi Mondiali ha gettato nel caos l'Argentina, pronta a decisioni clamorose già prima della terza giornata contro la Nigeria: Jorge Sampaoli rischia l'esonero già nelle prossime ore. Lo assicurano diversi media argentini, spiegando come l'ultima sconfitta e alcune decisioni mal digerite dallo spogliatoio abbiano spinto i giocatori a chiedere l'allontanamento del ct, emblematica in questo senso la reazione in zona mista al termine del match di Sergio Aguero.



Al suo posto potrebbe subentrare Jorge Burruchaga, campione del Mondo nel 1986 con il gol decisivo realizzato nella finale contro la Germania ovest e attuale team manager della Seleccion, in una situazione simile a quella che ha portato Fernando Hierro sulla panchina spagnola dopo l'allontanamento di Julen Lopetegui. Ore calde per il futuro di Sampaoli, il cui allontanamento però sarebbe ostacolato da questioni economiche: in caso di esonero infatti, la federazione argentina dovrebbe pagare al ct 20 milioni di dollari, in virtù del contratto quinquennale che lo lega alla panchina dell'Albiceleste.