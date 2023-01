Dopo l’ennesima sconfitta in campionato (contro la Ternana), esplode la rabbia dei tifosi dell’Ascoli. Al rientro da Terni, i supporter hanno affisso nei pressi dello stadio Del Duca due striscioni (foto: PicenoTime) per manifestare disappunto verso il tecnico Cristian Bucchi e Massimo De Santis, uomo di fiducia del patron Massimo Pulcinelli, responsabile delle relazioni esterne e istituzionali. Per i marchigiani, si prospetta una settimana di tensione verso la sfida di Ferrara contro la Spal.