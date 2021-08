E' stata un'ultima ora frenetica e caotica per il mercato spagnolo, dove ha tenuto banco il caso Antoine Griezmann: torna all'Atletico Madrid, anzi no, l'affare con il Barcellona si blocca in extremis. Tutto sembrava fatto per un prestito biennale con diritto di riscatto tra i 40 e i 50 milioni di euro, un incastro che avrebbe portato contestualmente Luuk de Jong dal Siviglia ai blaugrana, ma a ridosso della mezzanotte tutto si è fermato.



LA RICOSTRUZIONE - 'Colpa' di Saul Niguez, secondo la stampa spagnola. I colchoneros non hanno perfezionato la cessione del centrocampista al Chelsea nei tempi limite, prima della mezzanotte, questo ha impedito di depositare i contratti e poco prima della mezzanotte è arrivato il brusco stop all'operazione. Una svolta che ha mandato su tutte le furie la sorella/agente di Grizou che, secondo El Chiringuito, avrebbe chiamato i dirigenti di Barça e Atletico per avere spiegazioni sulla vicenda.



NON E' FINITA - Tutto finito? Non necessariamente: secondo la stampa spagnola, Atletico e Barcellona starebbero lavorando per ottenere una proroga, poiché il contratto non sarebbe stato depositato in tempo per questioni tecniche. Un vero e proprio giallo.