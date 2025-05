Caos Brescia in Serie B, la Salernitana va per vie legali: ricorso al Collegio di Garanzia

Getty Images

Le vicende degli ultimi giorni che hanno coinvolto il Brescia, che potrebbe essere penalizzato di quattro punti, rischiano di riscrivere la classifica in zona retrocessione nel campionato cadetto. Fra domani e dopodomani è prevista l'udienza in Procura Federale, con la decisione attesa tra fine mese e l'inizio del prossimo (la forbice è tra il 30 maggio e il 3 giugno), e se tutto sarà confermato le Rondinelle sarebbero retrocesse in Serie C, il Frosinone sarebbe salvo e la Salernitana si ritroverebbe a giocare i playout per la salvezza contro la Sampdoria, con una posizione di vantaggio rispetto alla sfida inizialmente programmata e poi rinviata contro il Frosinone.

Il club campano aveva immediatamente annunciato battaglia tramite le parole dell'amministratore delegato Maurizio Milan e oggi ha ribadito il concetto, annunciato di aver adito al Collegio di Garanzia del CONI e di essere pronta a ripetere poi con il Tribunale Federale Nazionale.- "L’U.S. Salernitana 1919 ribadisce il proprio sconcerto per il provvedimento di rinvio a data da destinarsi delle gare di playout alla vigilia dello svolgimento di quella d’andata, adottato senza alcuna consultazione ufficiale delle società coinvolte ed il coinvolgimento dell’assemblea di Lega. Il tutto in assenza di evidenze certe di fatti idonei ad incidere sulla classifica. Pertanto, il club comunica di aver adito il Collegio di Garanzia del CONI entro il ristretto termine dei due giorni previsto nella misura in cui tale provvedimento possa riflettersi sulle iscrizioni ed ammissioni alla prossima stagione sportiva.

La società adirà poi il Tribunale Federale Nazionale, affinché serenamente possa esserci una valutazione degli organi terzi della Giustizia Sportiva, a tutela degli interessi economici e morali dell’U.S. Salernitana 1919 e della sua tifoseria".