Siamo ancora nel pieno del caos calendari, non v’è certezza sulle date ma solo ipotesi che saranno discusse nelle prossime ore, probabilmente prima dell’assemblea fissata mercoledì 4 marzo a Roma. L’alternativa più accreditata al momento è quella che prevede lo slittamento di una giornata di tutto il campionato (mettendo in freezer la prossima giornata) e recuperando le partite non giocate nel turno appena trascorso, con Juve-Inter che andrebbe a lunedì 9 marzo. Tutto da discutere perché il campionato in questo modo terminerebbe 12 giorni prima dell’inizio degli Europei, con i calciatori da “consegnare” alle rispettive nazionali.

Sullo sfondo resta anche l’ipotesi di recuperare le cinque partite rinviate in questo fine settimana tra mercoledì 4 marzo e giovedì 5 marzo, facendo slittare le semifinali di Coppa Italia a maggio. L’ultima ipotesi al vaglio è anche quella di disporre un turno infrasettimanale il 13 di maggio, recuperando nel prossimo fine settimana le gare non giocate nel weekend appena trascorso. Entro domani sera tutto sarà più chiaro.