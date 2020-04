Il governo ha ritardato la ripartenza del calcio italiano. Gli allenamenti non potranno cominciare fino al 4 maggio - ovviamente se tutto va bene - e questo. L’ipotesi alla quale si sta lavorando è più o meno questa:con distanze di sicurezza tra i calciatori (fino al 10 maggio);, i contrasti e quindi i contatti (fino al 24); infineper la ripresa dell’attività, che potrebbe essere fissataSe il percorso dovesse essere questo, il calendario potrebbe essere organizzato in due modi:e solo in seguito disputare quel che resta di Champions ed Europa League;come se si trattasse di una stagione quasi “normale”. La sensazione diffusa è che alla fine si dovrà optare per la prima opzione, che èsia per i tempi di diffusione del contagio, sia per il numero di giornate che rimangono da giocare (in parte da recuperare, quindi servono 13 date;). E’ probabile che la Uefa lasci libere le varie federazioni di completare il loro percorso per concentrarsi poi sulle coppe.Se si ricomincerà a giocare il 31 maggio (indichiamo la domenica, anche se ovviamente le partite sarebbero spalmate nel fine settimana), scendendo in campo anche tutti i mercoledì,. Una giornata si disputerà a maggio, otto ci saranno a giugno, le ultime quattro a luglio.Il calendario è comunque da definire, anche perché si dovrà discutere sull’. Se il campionato finirà prima delle coppe, molti giocatori potranno avere un periodo di vacanze (quelli non impegnati in Europa), mentre. Le finaliste di Champions, ad esempio, rischiano di giocare, 15 o 20 giorni dopo la conclusione della stagione per quasi tutte le altre squadre. E di dover. Questo sarà oggetto di confronto tra le varie federazioni europee entro la fine del mese. Di sicuro.@steagresti