L’ultima follia di un calcio gestito in modo approssimativo e - soprattutto - egoistico riguarda. I rossoblù hannoe pretendono il rinvio della partita contro il Torino. A un primo sguardo superficiale, viene da rispondere:, come può Maran mettere in campo una formazione credibile con tanti assenti, ai quali si aggiunge la difficoltà degli altri calciatori di allenarsi? Ma questa è, appunto,Se valutiamo la questione nel dettaglio, dobbiamo prendere atto che. Non è scritto da nessuna parte, insomma, che. Colpa delle nostre istituzioni calcistiche, ovviamente, le quali. Una mancanza della cui gravità tutti si stanno rendendo conto solo adesso.che aprirebbe il campo a qualsiasi rivendicazione. Se salta questa partita perché ci sono 11 positivi,Qual è il limite che determina l’impossibilità di scendere in campo?. E se si fa nostra, allora la gara va giocata perché prevede che un incontro si debba disputare a patto che ci siano 13 calciatori disponibili, tra i quali un portiere: il Genoa li ha.Per capire cosa può accadere nel caso in cui Genoa-Torino venga rinviata,in squadra. Quanti? Un numero qualsiasi, ma inferiore a 11. Ebbene,, esattamente come il Genoa, perché abbiamo 8, 5 o 2 positivi? Non esistendo un limite stabilito dal regolamento,@steagresti