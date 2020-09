Il terremoto Covid che ha colpito il Genoa ha messo in allarme non solo il Napoli, ma pure la Roma. Almeno quella Primavera visto che sabato scorso è andato in scena la sfida tra i ragazzi di Alberto De Rossi e i pari età rossoblu vinta 3-2 dalla Roma. Così il club ha deciso di sospendere in via precauzionale gli allenamenti della Primavera e di sottoporre giocatori e staff al tampone. Una misura cautelativa anche perché per ora non si registrano sintomi in nessuno dei ragazzi.