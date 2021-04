Il caos esploso attorno al presidente della Lega Serie A, Paolo dal Pino, sfiduciato dai presidenti di Inter, Juventus, Napoli, Lazio, Verona, Atalanta e Fiorentina, sta dividendo il mondo politico del calcio e attraverso l'Ansa sono arrivate le dichiarazioni, in difesa del numero 1 di via Rosellini, del presidente esecutivo del Milan, Paolo Scaroni che ha ribadito l'appoggio a Dal Pino del club rossonero: "Ho votato per lui poche settimane fa e non ho cambiato idea. Sta facendo un buon lavoro".