La motivazione ufficiale è un permesso per motivi familiari, ma dietro all'assenza di Gerson alla conferenza di ieri potrebbe celarsi un incredibile sviluppo di mercato. Il giocatore, ufficializzato dalla Fiorentina la scorsa settimana in prestito secco, avrebbe avuto dei ripensamenti dopo la sentenza del TAS, che ha estromesso la Fiorentina dall'Europa League dopo la decisione dell'UEFA. A dir la verità, il brasiliano è arrivato in ritiro alcune ore dopo la comunicazione del Tribunale di Losanna - insieme all'altro acquisto Norgaard - e la tesi verrebbe in parte smontata. Ma, secondo quanto trapelato nelle ultime ore, dopo i due giorni di riposo concessi da Pioli al ritorno dalla Val di Fassa, il calciatore avrebbe disertato la sua presentazione per tornare a Roma e chiedere l'interruzione del prestito, deluso dalla mancata qualificazione europea della società viola. Monchi, dal canto suo, lo avrebbe rispedito a Firenze, negandogli suddetta possibilità. La versione ufficiale rimane quella del permesso familiare, la questione però è confermata e darebbe vita ad un'incredibile inversione di marcia. Dopo la querelle Malcolm - la Fiorentina ci è abituata dopo Berbatov e Milinkovic-Savic - potrebbe essere Gerson a dar vita ad una nuova controversia. Il dirigente della Roma, Federico Balzaretti, che si occupa dei giocatori in prestito, è a Firenze per trattare la questione: tra le eventualità, non è da escludere un cambiamento della formula del trasferimento.