Come scrive la Gazzetta dello Sport: "Nel domani di Maurito c’è un nodo più grosso degli altri. E non è certo il contratto, perché Beppe Marotta s’è impegnato a risolvere la questione. Il problema è che per arrivare a un nuovo accordo è indispensabile calmare le acque interne per evitare una traumatica cessione in estate. E proprio su questa prospettiva si sta giocando una pericolosa guerra di nervi. Forte dei precedenti, infatti, la famiglia Icardi vedrebbe volentieri un trasferimento in Italia: prima opzione la Juve, in alternativa il Napoli. Del resto nel giugno scorso quell’approccio per uno scambio Icardi-Higuain tramontò in fretta anche per il contemporaneo accordo con CR7. Ma nella testa di Wanda quella sortita bianconera fa ancora effetto. Invece la società nerazzurra ha cancellato quei ricordi e ora ha solo due soluzioni in testa se il caso non si risolve a breve. O Icardi trova un acquirente all’estero o resta interista sino al 2021. Ipotesi estreme che presuppongono uno sfiancante braccio di ferro".