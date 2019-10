Da Barcellona a Madrid, il Clasico di Spagna può cambiare campo per questioni extracalcistiche. La convulsa situazione che sta vivendo la Catalogna infatti ha convinto LaLiga a prendere contromisure in vista della super sfida tra Barcellona e Real Madrid in programma per sabato 26 ottobre: come riporta la stampa spagnola infatti, ai due club è stato chiesto di non giocare al Camp Nou come previsto da calendario ma di invertire in campo, disputando così l'incontro al Santiago Bernabeu. Una soluzione questa che eviterebbe situazioni pericolose per la sicurezza, con Barça-Real che si giocherà quindi al Camp Nou nel girone di ritorno, l'1 marzo.