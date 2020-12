Nuove problematiche nel mondo della, dove ilè costretto ad affrontare una nuova bufera legata al suo futuro pilota, il russo Nikita, attualmente in forze per il team Hitech Grand Prix in Formula 2 e che dalla prossima stagione sarà compagno di scuderia di Mickal volante della Haas, in Formula 1, appunto.Il giovane pilota,, questa volta ha esagerato superando ogni limite, postando online un video nel quale tocca il seno di una ragazza, contro la sua volontà, infilandole una mano nella scollatura., ma nonostante ciò, il video è stato pubblicato sui social contro la volontà della ragazza.Il tutto ha scatenato una protesta generale tramite la quale viene richiesta l’esclusione dalla prossima stagione e la sospensione dal mondo delle corse del pilota russo.Immediata la presa di posizione dalla scuderia Haas, la quale si distanzia totalmente dal comportamento del suo giovane pilota: “Il team Haas non perdona il comportamento di Nikitanel video recentemente postato sui suoi social media. Inoltre, il fatto stesso che il video sia stato postato sui social media è oltremodo ripugnante per il team. La questione viene trattata internamente e non devono essere fatti ulteriori commenti in questo momento.”Inevitabili anche le scuse del russo: “Voglio scusarmi per le mie recenti azioni sia per quanto riguarda il mio comportamento inappropriato sia perché l’ho postato sui social media. Mi dispiace per le offese che ho provocato e per l’imbarazzo che ho causato al Team Haas. Devo elevarmi a uno standard più alto, in qualità di pilota di Formula 1, e devo riconoscere che ho deluso me stesso e molte altre persone. Prometto che imparerò da questa vicenda”.Ora si attendono le decisioni e i provvedimenti sia da parte della scuderia Haas sia da parte della FIA che solitamente non resta immobile ed indifferente dinanzi ad eventi di tale gravità e risonanza.Nonostante tutto però, pare che la Haas abbia molte frecce al suo arco, poichè è risaputo che alle sue spalle Mazepin abbia la forte spinta del padre, amico di Putin che grazie alla propria posizione è riuscito a far arrivare il figlio dove si riteneva difficile, se non impossibile, a causa di risultati non per nulla eclatanti.