La bufera sulla classe arbitrale in Turchia non accenna a placarsi e si arricchisce anzi di un nuovo grave episodio in. E ilattacca duramente: "".E' quanto accaduto al Rams Park di Istanbul nella 23esima giornata della Super Lig turca, un gesto eclatante da parte dell'Adana destinato ad infiammare ulteriormente un clima già rovente per i tanti attacchi che da mesi accompagnano il campionato. Come quelli, ad esempio, del tecnico del, che recentemente ha usato toni forti nei confronti dei direttori di gara, accusati di favorire il Galatasaray.

Adana Demirspor ıslıklar eşliğinde sahadan çekildi pic.twitter.com/nH5oi6FIag — Cenk Çınar (@cenkcnr) February 9, 2025

- La partita tra Galatasaray e Adana Demispor dura solo circa mezz'ora. I padroni di casa ci impiegano solo 12 minuti a passare in vantaggio e lo fanno con l'ex Milan, che trasforma un calcio di rigore.: l'arbitro,, lo assegna al Galatasaray per un presunto commesso dal difensore Semih Güler sull'ex Napoli. La partita prosegue fino alla mezz'ora, quando il giocatore ospite Yusuf Barasi si infortuna.

Mertens ayağını adama takıyor. Dünya’nın en komik penaltısı. pic.twitter.com/slTnpsASVb — Serkan Gazioğlu (@SerkanGaziogluu) February 9, 2025

- In seguito a tutto questo, l'arbitro Oğuzhan Çakır ha interrotto la partita. I giocatori del Galatasaray si sono allenati per un po' sul campo e poi si sono diretti negli spogliatoi su istruzione di Okan Buruk e in quei minuti, riferisce Fanatik, i dirigenti delle due squadre, i funzionari della federazione e gli arbitri si sono riuniti per discutere. La gara non è ripresa e nei prossimi giorni la Federazione calcistica turca (TFF) prenderà una decisione in merito alla partita.

Opposition Adana Demirspor (standing at the bottom of table with 5 points and -31 goal difference) opts to withdraw from the match. — Galatasaray EN (@Galatasaray) February 9, 2025

- Immediate sono arrivate le reazioni. Il Galatasaray stesso, sui propri social, ha commentato freddamente la decisione dell'Adana Demispor evidenziando la loro critica situazione in classifica: "La squadra dell'Adana Demispor (ultima in classifica con 5 punti e -31 di differenza reti) decide di ritirarsi dalla partita".- Ben più dura quella degli oppositori del Galatasaray, dai semplici tifosi ai club rivali. Primo fra tutti il Fenerbahce, secondo in classifica, che sui social ha rilasciato un durissimo attacco: ". I vostri media guidati e le vostre dichiarazioni non sincere stanno ingannando il pubblico. Continuate a ingannare arbitri e tifosi di calcio con i vostri calciatori che da anni compiono mosse ingannevoli! Grazie a voi non c'è più né fiducia né giustizia! Ma le persone più innocenti e vittime siete sempre voi! Congratulazioni, cosa avete fatto per il calcio turco?".

Immediato anche l'attacco diche pubblica un post su Instagram con il replay dell'azione incriminata in Galatasaray-Adana Demispor, quella del rigore concesso su Mertens. Un gesto che ha scatenato un commento univoco da parte dei tifosi del Fenerbahce: "", "i", riprendendo alcune dichiarazioni forti del tecnico portoghese dello scorso novembre.

- Il Fenerbahce d'altronde è da tempo apertamente schierato contro il Galatasaray e il suo allenatoresi è lanciato più volte in attacchi pubblici nei confronti dei rivali. Qualche settimana fa aveva risposto così a chi gli chiedeva del distacco di sei punti dal Gala: "Perché avete paura di dire la verità? Di che cosa avete paura in questo Paese? Non so il turco, ma ieri ho imparato una parola nuova perché tutti dicevano la stessa cosa.. Ma penso che a questo Paese piaccia. Anche la squadra che vince e trae vantaggio da questo scandalo ne gode, il che è la cosa peggiore che possa accadere". E, pochi giorni fa, aveva ironizzato sui social facendo facendo i complimenti alla nazionale portoghese di pallamano postando però la foto di un intervento a braccia larghe di Davinson Sanchez del Galatasaray, che non è stato punito dall'arbitro col calcio di rigore. Un gesto che aveva scatenato la reazione dell'ex interista, che aveva ribattezzato Mou "", il "".

, presidente dell'r, è poi intervenuto ad A Spor per spiegare la decisione di ritirare la squadra: "Questa non è un'azione contro il Galatasaray. Al 99 percento forse avremmo perso oggi. Tuttavia, vedo alcuni commenti, né Ali Koç né l'uomo più ricco della Turchia possono comprarmi nella Repubblica di Turchia. Tutti dovrebbero saperlo. Ali Koç non può essere qualcuno che mi darà istruzioni. Non accetto istruzioni da nessuno. Una persona vive per il suo onore. Questa operazione è stata fatta contro la federazione. È in scena uno spettacolo teatrale. Farei la stessa cosa anche se si trattasse di una partita tra il Beşiktaş, il Fenerbahçe o il Trebisonda".

Sancak ha poi proseguito attaccanto Mertens: "Giocatori come Mertens non dovrebbero buttarsi a terra per tirare un rigore. Nemmeno Okan Hoca dovrebbe lasciarmi parlare. Dove trova il coraggio di maledire Yusuf Barasi? Okan Buruk, non farmi parlare".