Jony sta diventando un caso. Anzi, sta diventando un processo: Al Thani, n.1 del Malaga, suo oramai ex club, appreso del transfer provvisorio rilasciato dalla FIFA, ha deciso di adire per via legali, trascinando la Lazio in quella che sembra essere sempre più una questione giudiziaria.



CASO JONY - L'esterno potrà essere convocato per il derby, ma in Spagna "Deportes Cope Malaga", trasmissione sportiva molto vicina alla squadra di Al Thani, è certa che il Malaga abbia deciso di denunciare la Lazio alla giustizia ordinaria. Con un piccolo punto interrogativo: secondo l'account Twitter della trasmissione la Lazio avrebbe sborsato solo 63.500 euro per strappare Jony al Malaga. La vulgata parla invece di 2 milioni, contro i 12 richiesti. La vicenda sarà lunga, e andrà in mano ai legali.