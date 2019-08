Massimo Giletti, noto tifoso della Juve, ha parlato a Radio Sportiva: ​"Limitazioni per Juventus-Napoli? A volte per un eccesso di timore e di prudenza si fanno delle scelte forzate e discutibili. Parlare di razzismo significa esasperare la situazione, è una forzatura. Continueremo a parlare delle limitazioni sulle entrate agli stadi finché i delinquenti non verranno banditi a vita dagli stadi".