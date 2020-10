L’età del ferro, quella del bronzo, e poi quella dell’ansia, ma prima c’era stata la belle epoque… Come la definiremmo quella che stiamo vivendo?Prima con la “clausura”, le regole erano strette e chiare, ora, giocoforza, sono lasche e confuse. Incerta pare anche la scienza che fino ad oggi ci aveva regalato certezze, ma eravamo noi ad essere viziati. Conoscevamo i risultati, gli arrivi certi, non la fatica, i dubbi, le difficoltà, gli errori della scienza prima di arrivare alla scoperta definitiva: non tutti gli esperimenti “finiscono col buco”.. Quotidiana: nel lavoro, nella scuola, nell’ intrattenimento , nello sport. Le regole sono lasche, possibiliste, liquide.Con qualcosa di paradossale e pirandelliano: così è se vi pare? Beh, non proprio o quasi.(la n°2, di competenza della Regione Campania), secondo cui la partita si può giocare. Il Napoli non parte, manda una Pec in cui afferma che la ASL lo costringe ad “isolarsi” e quindi non può giocare. La Juve risponde che sarà in campo regolarmente.Ma cosa c’entrano gli stadi? Non si gioca già senza pubblico? Cosa c’entra l’importanza degli ospedali? E allora la gente senza lavoro? La fame nel mondo?