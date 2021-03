A poco più di ventiquattro ore dal fischio d'inizio, regna ancora l'incertezza sulla regolare disputa di Lazio-Torino, per via del focolaio Covid che ha colpito i granata, costringendoli già a rinviare l'ultimo turno di campionato contro il Sassuolo. A prendere parola è l'Asl del capoluogo piemontese, con il direttore Carlo Picco che ha spiegato ad Ansa: "Il Dipartimento di prevenzione continua il monitoraggio e conferma, alla luce dei numerosi casi di variante inglese, la quarantena, che scade domani a mezzanotte. Riunire la squadra è impossibile".



NUOVI TAMPONI - Mentre si attende la decisione della Lega Serie A, orientata a confermare la gara, si attende anche un altro fattore decisivo, l'esito del nuovo giro di tamponi del Toro, dopo che quelli effettuati nella giornata di ieri non avevano rilevati nuovi positivi, lasciando a 8 il conto totale dei casi di virus. Ore calde per Lazio-Torino.