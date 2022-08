Negli ultimi giorni ha fatto parecchio discutere il caso Giulio Maggiore. Il centrocampista dello Spezia, ligure e cresciuto proprio nelle giovanili bianconere (tolta una breve parentesi al Milan), veste la maglia delle Aquile dalla stagione 2016-2017, oltre ad essere capitano e punto di riferimento nello spogliatoio. Contro il Como, però, la decisione era stata quella di affidare la fascia a Gyasi: per questo motivo, il ragazzo classe 1998 si è rifiutato di scendere in campo, accomodandosi in tribuna. La società adesso medita una multa, e il futuro del calciatore potrebbe essere lontano dal Picco.



IDEA PER LA SAMP? - Ovviamente, considerando la rottura tra dirigenza e atleta, e le buone qualità di un ragazzo appena ventiquattrenne, ma titolare da ben sei stagioni tra Serie B e Serie A, numerose squadre hanno rizzato le antenne. La proposta più concreta, per il momento, proviene dalla Salernitana, con i campani disposti a mettere sul piatto Mazzocchi e un conguaglio, ma attenzione anche alla Sampdoria. Da Corte Lambruschini infatti hanno un canale piuttosto intenso con lo Spezia, e Maggiore è un pallino del direttore sportivo Osti. Il dirigente, in ottimi rapporti con Pecini, apprezza molto il centrocampista e potrebbe andare in pressing nei prossimi giorni per sorpassare la Salernitana.