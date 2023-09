In casa Marsiglia è scoppiato letteralmente il caos. Una guerra intestina tra tifosi e dirigenza che ha portato prima l'ex allenatore Igor Tudor alle dimissioni e poi Marcelino a fare lo stesso pochi giorni fa. Una situazione di caos che ha visto perfino il presidente Pablo Longoria a un passo dall'addio. Le dimissioni sono però state smentite dal dirigente spagnolo che intervistato da La Provence ha anche svelato un aneddoto che ha portato alla spaccatura interna.



I VALORI DELLA JUVE - "Arrivò Igor Tudor. In quel momento, per trasformare il club, avevamo bisogno di energia. Mi disse una cosa molto importante: "Dirigenti, giocatori, allenatori e club, se vogliamo trasformare tutto questo e mettere i valori che abbiamo conosciuto alla Juve, andremo avanti insieme". Con Igor si vedeva già che all'interno si stava creando una guerra contro di lui, la tensione cresceva artificialmente. Mi sono detto: "Non è normale. Non è il calcio"".