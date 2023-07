Il caso Mbappé, sul quale l'anno scorso era intervenuto anche Macron, s'è fermato per ora al Comune di Parigi, con la sindaca Anne Hidalgo che c’è andata giù pesante con il Psg. Il rapporto tra il primo cittadino e il presidente Al Khelaifi non è ottimo, soprattutto per la questione stadio, e in un intervento a Rmc Sport non l'ha nascosto:



"Non capisco a che gioco stia giocando il Psg. Mbappé è il miglior giocatore del mondo e va tenuto a Parigi, visto che ha voglia di rimanere il più possibile". Cioè fino all'anno prossimo, quando in assenza di prolungamento scadrà il suo contratto.