Non si placano in Sudamerica le polemiche attorno a Leo Messi, dopo le parole rilasciate dalla stella dell'Argentina al termine della finale per il terzo posto di Coppa America. Le accuse dirette alla Conmebol di aver favorito la vittoria finale del Brasile padrone di casa non sono andate giù non solo ai calciatori della Seleçao, ma anche al portiere del Cile Johnny Herrera. "Ha una bella faccia tosta a parlare di arbitri, sapendo come hanno vinto le due Coppe del Mondo. Una sotto dittatura e una con un gol di mano. Ora che ha perso si lamenta...", ha dichiarato l'estremo difensore della Rojita. Nelle prossime settimane le parole di Messi saranno valutate dalla disciplinare della Conmebol e potremmo portare anche a una sanzione nei confronti della Pulce.