In un martedì pomeriggio di somme, una notizia ha squarciato il calcio italiano. Non si tratta delle mirabolanti trattative di De Laurentiis, tra allenatore e nodo-giocatori, né di altre operazioni riguardanti la terra napoletana: la UEFA ha negato il Settlement Agreement presentato dal Milan qualche settimana fa. La società rossonera è stata deferita alla Camera Arbitrale CFCB e potrebbe essere esclusa dalla prossima edizione dell’Europa League. E la Fiorentina rimane alla finestra.



INCREDULITÀ – La prima reazione, a Firenze, è stata d’impatto, ma senza speranze: ci sono sedici precedenti, tra cui Galatasaray e Stella Rossa, "però figurarsi se tocca a noi questa fortuna". La notizia del preavvertimento da parte della UEFA alla società viola, di contro, ha cambiato le carte in tavola. Si fa sul serio. La sentenza, che avverrà entro il 15 giugno, potrebbe realmente regalare uno scenario inattesi a Viale Fanti. L’ottavo posto conquistato in Serie A, alle spalle di un’Atalanta che, nel caso di un’esclusione rossonera, si qualificherebbe direttamente ai gironi, adesso apre nuovi orizzonti.



PROFILO BASSO – Nessun viaggio con la mente, niente. Si naviga a vista e si aspettano ulteriori aggiornamenti. È una situazione troppo lontana e distante per poter far voli pindarici o intervenire. Mantenere un profilo basso, in attesa di sviluppi, è l’unica soluzione possibile, tanto che nell’ambiente fiorentino l’evento è stato accolto con la massima cautela: tiene banco il mercato, nel frattempo, poi si vedrà. Scaramanzia?



STRAVOLGIMENTI – Dopo la sconfitta di San Siro, la stagione era andata in archivio, con tanto di ‘rompete le righe’ da parte di Pioli ai giocatori, tornati in vacanza o presenti ai vari matrimoni – come Benassi e Falcinelli a quello di Pellegrini e Saponara all’atto di Tonelli – e convocati a inizio luglio per la partenza verso Moena. Il precampionato dovrebbe essere cambiato in base al calendario, Corvino e Freitas in fretta sarebbero chiamati ad allestire una squadra competitiva per l’Europa League, a fronte dei numerosi casi spinosi ancora da risolvere. Profilo basso, però. E qualcuno dice: “Non sarebbe da Fiorentina qualificarsi così”.