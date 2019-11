Un'altra giornata di ordinaria follia in casa Napoli. La contestazione dei tifosi, l'allenamento a porte aperte, con cori e striscioni contro diversi giocatori. Bersaglio numero uno il capitano, Insigne, poi Callejon e non solo. A fine giornata, l'ennesima rivoluzione: da domani, per una notte, si torna in ritiro.



LA CONTESTAZIONE - Un caos disordinato, connubio di voci, falsi profeti e tensioni, che ha travolto tutto. L'allenamento a porte aperte (per gli abbonati), è stata occasione di sfogo popolare. Il primo scossone arriva alle 14, quando un gruppo di ultras, posizionatosi all'ingresso degli spogliatoi del San Paolo, dove da lì a poco sarebbe arrivato il pullman con la squadra, ha esposto uno striscione con un'unica parola: "Rispetto". Poi cori rivolti sempre ai calciatori: "Giocatori mercenari siete voi", "Napoli siamo noi", "Siete senza co....ni". All'arrivo della squadra fischi e ancora cori di dissenso, poi gli ultras hanno abbandonato lo stadio, prendendosela anche con De Laurentiis, senza assistere all'allenamento.



CLIMA SURREALE - Sguardi mesti, facce strane, così il Napoli è sceso in campo al San Paolo questo pomeriggio, intorno alle 15.30. Ad assistere, in un clima surreale, circa un migliaio di abbonati (su 13 mila). Riscaldamento, poi torello, esercitazioni di tiro e partitella. Non c'è stata parte tattica, il tutto a ritmi estremamente bassi. Nel frattempo, dagli spalti, i tifosi si scatenavano. Nel mirino, più di tutti, capitan Insigne.



TRATTAMENTO DIVERSO - Il numero 24 azzurro è stato bersagliato dall'inizio alla fine della seduta. Un malcontento generale, quello espresso dal tifo napoletano verso il concittadino. Fischiato e attaccato anche un altro pretoriano, Callejon, mentre solo applausi e cori d'incoraggiamento sono stati riservati a Dries Mertens. Generale freddezza e indifferenza invece nei confronti di Ancelotti. Questa sera tutti a casa, domani, a sorpresa, il Napoli tornerà in ritiro, per una notte. Sabato sera arriva il Genoa al San Paolo, poi la pausa per le nazionali.