Caos per Roma-Cagliari: può cambiare il percorso della maratona. Tutti gli scenari

Laha ripreso a volare grazie a Ranieri e prima della sosta per le nazionali dovrà affrontare l’Athletic Club in Europa League ed Empoli ein Serie A. Quest’ultima partita è in programma il 16 marzo alle ore 15. Nulla di anomalo se non fosse per un evento che coinvolgerà circa 50mila persone nella stessa giornata. Ci sarà la ‘Run30 Roma Marathon’ che partirà alle ore 8.30. Nel percorso c’è anche una tappa al Foro Italico. Per chi non abita nella, è il complesso sportivo dove si trova anche lo stadio Olimpico. E potrebbero nascere dei problemi di ordine pubblico.

– Lanon ha ricevuto nessuna comunicazione in merito ad un possibile cambiamento di orario e cambiare la data non è un’ipotesi che la Lega Serie A sta prendendo in considerazione. Quindi, potrebbe subire una variazione il percorso della maratona che può non passare più dal. Infatti, sul sito ufficiale dell’evento si legge ‘il percorso potrebbe essere soggetto a modifiche da parte della Pubblica Autorità per motivi di Pubblica sicurezza’. L’altra idea – più remota al momento – è quella di anticipare l’inizio della maratona alle ore 8.

– Questa mattina l’Assessore ai Grandi Eventi di Roma Capitale Alessandroha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Roma Sound. E ha attaccato la Lega Serie A: “. Anche su questo vorrei dire che dietro all'organizzazione di grandi eventi c'è grande programmazione, quindi mi dispiace che si sia arrivato come al solito all'ultimo, e possa sembrare che non ci eravamo resi conto di questa concomitanza. Attendiamo la decisione del Prefetto”.