Caos playout, indagine della Procura sul caso intossicazione. Salernitana, pronta una battaglia legale

Getty Images

Si complica ulteriormente il caos playout traDopo la gara d’andata disputata domenica scorsa al “Ferraris”, l’intera vicenda ha assunto contorni sempre più surreali, con un caso di intossicazione alimentare che ha colpito la squadra campana al rientro da Genova.coordinata dai PM Paola Crispo e Francesco Pinto, del gruppo “Salute e lavoro”. L’inchiesta, affidata alla Digos, è al momento contro ignoti e ruota attorno a ipotesi di reato gravi: adulterazione di cibi, lesioni colpose e reati contro la salute pubblica. Tutto nasce da un esposto presentato dagli avvocati della Salernitana, che chiedono venga fatta piena luce su quanto accaduto, scrive Il Secolo XIX.

Nel frattempo, la battaglia della società granata ha proseguito anche sul fronte sportivo-legale. Ieri, presso la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale,contro i Comunicati Ufficiali n. 211 del 18 maggio e n. 224 del 5 giugno, entrambi emessi dalla Lega Serie B. Il primo fissava le date dei playout al 15 e 20 giugno senza indicare esplicitamente le squadre coinvolte, mentre il secondo disponeva la sospensione dello spareggio tra Salernitana e Frosinone, poi annullato in favore della sfida con la Sampdoria.Il club campano ha chiesto l’annullamento dello spareggio contro i blucerchiati oppure, in alternativa, unaMa anche questo secondo ricorso è stato, confermando quanto già deciso in sede cautelare lo scorso venerdì. Dopo il primo respingimento si è disputata regolarmente la partita d’andata, terminata 2-0 per la Sampdoria. Dopo il secondo, salvo ulteriori colpi di scena, si dovrebbe giocare il ritorno all’“Arechi”, rinviato a domenica proprio a causa dell’intossicazione.

La partita di ritorno deciderà la quarta e ultima retrocessa in Serie C, ma la sensazione è che la storia non finirà lì.n quest’ultimo caso, però, servirebbero dai quindici ai venti giorni, spostando inevitabilmente la vicenda nel mese di luglio. Un’eventualità che rischia di tenere congelati i verdetti, il mercato e l’intera programmazione estiva di più di un club.